Bitva o New York, odveta v Edmontonu a Chára poprvé v dresu Capitals!

Program druhého hracího dne kanadsko-americké NHL bude podstatně bohatší. Fanoušci nejlepšího hokeje světa se budou moct těšit na deset zápasů. Hned 18 týmů si odbude svou letošní premiéru, zatímco Edmonton se utká s Vancouverem už podruhé ve dvou dnech. Jen Florida s Dallasem si na svůj první duel budou muset počkat, neboť finalista Stanley Cupu 2020 měl hned 17 pozitivních případů v souvislosti s nemocí covid-19. Tři duely Stars jsou tak odloženy.

Hodinu po půlnoci se hokejisté Washingtonu představí na ledě Buffala. Největším tahákem tohoto zápasu bude první start slovenského veterána Zdena Cháry v barvách Capitals. Čelit tak například bude Tayloru Hallovi, jenž během přestávky mezi sezonami zamířil z Arizony do Buffala. Paradoxní je, že poslední soutěžní utkání odehrálo Buffalo na začátku března 2020 právě proti Washingtonu v domácím prostředí.

Boston se na začátku sezony bude muset obejít bez zraněného Davida Pastrňáka. David Krejčí ovšem v sestavě Bruins chybět nebude, na křídlo druhé lajny se mu navíc postaví Ondřej Kaše. Na programu je také newyorské derby, které v loňské sezoně častěji patřilo Rangers. Mírným favoritem ale budou Ostrované, kteří se v podzimním play-off probojovali až do konferenčního finále.

Detroit nutně potřebuje zapomenout na loňskou nepovedenou sezonu. S Carolinou navíc v posledních třech vzájemných zápasech nebodoval. V souboji Red Wings s Hurricanes dojde k zajímavému soupeření hned čtyř českých hokejistů. Filip Hronek s Filipem Zadinou se postaví Martinu Nečasovi a Petru Mrázkovi.

Calgary vystavilo Winnipegu v loňských bojích o Stanley Cup stopku. Pro Jets tedy nastává ideální možnost to svému soupeři v prvních dvou zápasech sezony alespoň částečně vrátit. Nashville se s Columbusem v minulých sezonách moc často nesetkával, neboť oba celky hrály v jiných konferencích. Letos to však bude jiné. Tyto dva týmy se spolu v rámci společné divize utkají hned osmkrát.

Edmonton čeká s Vancouverem druhý vzájemný zápas ve dvou dnech. První dva body si do tabulky připsali hokejisté Canucks, kteří i díky dvěma brankám Brocka Boesera zvítězili 5:3. Bude se konat odplata, nebo Vancouver uspěje i podruhé?

Uzdravený Tomáš Hertl se už těší na návrat mezi mantinely. Svůj poslední soutěžní zápas totiž odehrál téměř před rokem. San Jose začne sezonu dvěma duely v Arizoně. Žraloci v minulém roce ustoupili ze slávy, neboť po čtyřech letech nepostoupili do play-off. Nicméně to už zažít nechtějí a právě v Arizoně se pokusí začít sezonu co nejlépe.

Ze všech zápasů se nejpozději začne v Los Angeles a v Las Vegas. Rytíři, sice už bez Paula Stastnyho a Natea Schmidta, ale za to s Alexem Pietrangelem a velkou touhou opět hrát v horních příčkách tabulky, přivítají Anaheim. Domácí budou favoritem, ale Kačeři se upínají ke kvalitám a zkušenostem obránce Kevina Shattenkirka, který po odchodu z Tampy zvolil angažmá v týmu Anaheimu.

Los Angeles hostí ambiciózní Minnesotu, která byla na přestupovém trhu poměrně aktivní. Do brány získala Cama Talbota, do útoku posílila například o Kirilla Kaprizova nebo Nicka Bjugstada. Králové mezi kandidáty na Stanley Cup rozhodně nepatří. Los Angeles prochází přestavbou kádru, nicméně elitě ligy se bude chtít rovnat co nejvíce.

01:00 Buffalo Sabres – Washington Capitals

Vzájemné zápasy z minulé sezony:

10. 03. 2020 Buffalo – Washington 3:2 po nájezdech

02. 11. 2019 Washington – Buffalo 6:1

01:00 New Jersey Devils – Boston Bruins

Vzájemné zápasy z minulé sezony:

31. 12. 2019 New Jersey – Boston 3:2 po nájezdech

20. 11. 2019 New Jersey – Boston 1:5

13. 10. 2019 Boston – New Jersey 3:0

01:00 New York Rangers – New York Islanders

Vzájemné zápasy z minulé sezony:

26. 02. 2020 NY Islanders – NY Rangers 3:4 po prodloužení

22. 01. 2020 NY Rangers – NY Islanders 2:4

17. 01. 2020 NY Islanders – NY Rangers 2:3

14. 01. 2020 NY Rangers – NY Islanders 6:2

01:30 Detroit Red Wings – Carolina Hurricanes

Vzájemné zápasy z minulé sezony:

11. 03. 2020 Detroit – Carolina 2:5

25. 11. 2019 Detroit – Carolina 0:2

02. 11. 2019 Carolina – Detroit 7:3

02:00 Nashville Predators – Columbus Blue Jackets

Vzájemné zápasy z minulé sezony:

23. 02. 2020 Nashville – Columbus 4:3 po nájezdech

02:00 Winnipeg Jets – Calgary Flames

Vzájemné zápasy z předkola play-off minulé sezony:

07. 08. 2020 Winnipeg – Calgary 0:4

05. 08. 2020 Winnipeg – Calgary 2:6

03. 08. 2020 Calgary – Winnipeg 2:3

02. 08. 2020 Calgary – Winnipeg 4:1

03:00 Arizona Coyotes – San Jose Sharks

Vzájemné zápasy z minulé sezony:

25. 01. 2020 Arizona – San Jose 6:3

18. 12. 2019 San Jose – Arizona 2:3

01. 12. 2019 Arizona – San Jose 2:4

03:00 Edmonton Oilers – Vancouver Canucks

Vzájemný zápas z letošní sezony:

14. 01. 2021 Edmonton – Vancouver 3:5

04:00 Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks

Vzájemné zápasy z minulé sezony:

24. 02. 2020 Anaheim – Vegas 5:6 po prodloužení

31. 12. 2019 Vegas – Anaheim 5:2

28. 12. 2019 Anaheim – Vegas 4:3

28. 10. 2019 Vegas – Anaheim 5:2

04:00 Los Angeles Kings – Minnesota Wild

Vzájemné zápasy z minulé sezony:

07. 03. 2020 Los Angeles – Minnesota 7:3

13. 11. 2019 Los Angeles – Minnesota 3:1

27. 10. 2019 Minnesota – Los Angeles 5:1

