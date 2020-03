Ayresovu hůl umístili do Hokejové síně slávy. Neuvěřitelné, září hrdina

Neobyčejný příběh Davida Ayrese už znáte. Dvaačtyřicetiletý rolbař naskočil při zranění brankářů Mrázka a Reimera do klece Caroliny a senzačně vychytal výhru nad Torontem. Kromě životního zážitku a obdivu veřejnosti se mu dostalo ještě jedné pocty: hokejku, s níž utkání proti Leafs odsloužil, nyní můžete spatřit v Hokejové síni slávy.

„Je to poprvé, co jsem navštívil Hokejovou síň slávy na její nové adrese (od roku 1993 sídlí na Yonge Street v Torontu, pozn. autora). Nikdy by mě nenapadlo, že když sem poprvé zavítám, bude to u příležitosti mého slavnostního okamžiku,“ neskrýval nadšení dojatý David Ayres, který si poslední dobou musí připadat jako v pohádce.

„Když se zamyslím nad tím, jak tvrdě musely legendy makat, aby v Hokejové síni slávy měly své místo, tak je pro mě naprosto neuvěřitelné, že zde bude vystavená také moje hokejka,“ pokračoval ve vyjádření pro server nhl.com.

Jen malé připomenutí, proč Ayres sklízí déle než týden zasloužené ovace: jakožto neprofesionální gólman zaskočil v kritické situaci za brankáře Hurricanes Petra Mrázka a Jamese Reimera, kteří se oba v duelu s Torontem zranili. Ayres pak během 29 minut hracího času předvedl 8 úspěšných zásahů. A co je ze všeho nejpikantnější – „vyčapal“ zrovna tým Maple Leafs, s nímž dlouhodobě spolupracuje a kde občas slouží jako náhradní maskovaný muž při trénincích.

„Od partie s Torontem (22. února, pozn. autora) jsem se prakticky nezastavil a teprve v pátek se dostal domů. Ale moc si to užívám, od všech mám pozitivní ohlasy, což mi dělá radost,“ líčil Ayres. „Někteří lidé mě v Carolině zastavovali a říkali mi, jak neskutečný dojem na ně můj příběh udělal. Tohle mě těší asi ze všeho nejvíc, že to veřejnost napříč NHL oceňuje a bere jen pozitivně,“ jásal.

A štěstím zářila i hrdinova manželka Sarah. Ta prý Hokejovou síň slávy navštívila poprvé ještě v době, kdy svého muže ani neznala.

„Je opravdu šílené, že se tohle všechno stalo,“ hledala Ayresova žena jen těžko slova, která by vystihla její pocity. „Když se teď dívám na Davidovu hokejku ve výkladní skříni, tak mi dochází, jak moc neskutečné to je. Dříve jsme spolu uvažovali, co by se stalo, kdyby jednou naskočil do NHL. Napadlo nás, že David rozdá pár rozhovorů, ale nikdy bychom nečekali, že vše dopadne takhle parádně,“ libovala si.

Aby náhlá sláva rodáka z Whitby nepřišla vniveč, začal přemýšlet, jak situace využít k dobré věci. Dumat nemusel dlouho. V roce 2004 mu transplantovali ledvinu, takže si za cíl stanovil zvýšit povědomí o dárcovství orgánů.

„Doufám, že dostanu příležitost mluvit s lidmi, kteří také podstoupili transplantaci ledvin, abych jim mohl říct, jak se můj stav od tehdejší operace vyvinul a jak vše probíhá,“ přál si.

A zatímco David Ayres vstřebává jeden z nejlepších momentů života, Carolina Hurricanes stále řeší problémy s brankovištěm a bojují o postup do play-off...

