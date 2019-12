50 fakt - co o NHL možná nevíte (2.)

Dějepis National Hockey League je nabubřený méně či více známými fakty a historkami. Jejich případné úhrnné shrnutí by bylo mimořádně objemným elaborátem, jenž by zahrnoval obrovský počet terabitových dat.

Dopisovatel hokejového serveru Bleacher Report Trent Reinsmith shrnul faktum padesáti zajímavých událostí, kdy mnoha z nich si možná není vědoma ani řada bystrých příznivců NHL.

DVA BRANKÁŘI JEDNOHO TÝMU SOUČASNĚ NA LEDĚ

Ano. K takové situaci skutečně mohlo dojít. Do roku 1931 pravidla nikterak neupravovala účast hráčů na ledě. Lépe řečeno, do této doby mohlo jednoduše dojít k bizarní situaci, kdy v brankovišti mohli chytat hned dva gólmani najednou, aniž by tímto porušili normativ.

Historické zápisy však neevidují jediný záznam, že by této mezery v pravidlech nějaké z mužstev kdy využilo.

TRESTNÁ STŘÍLENÍ JAK JE NEZNÁME

Podoba exekuce trestného střílení měla do sezóny 1934-35 zcela odlišnou podobu, než jakou mají nynější nájezdy. V minulosti se totiž střílelo z kruhu o průměru deseti stop, jenž byl od brankoviště s gólmanem vzdálen 38 stop.

Brankáři měli tehdy bezpochyby výhodu. Z prvních 29 takových exekucí vyšli hned ve 25 případech zdárně.

DVĚ NULY JAKOŽTO ČÍSELNÉ OZNAČENÍ DRESU JE MINULOSTÍ

Posledním hráčem, kdo v NHL nastoupil s číslovkou 'nula nula' byl v roce 1999 Martin Biron, toho času brankář buffalských Šavlí, který posléze dané číslo obměnil za třiačtyřicítku.

Označení dublovaných nul bylo v ročníku 1989-99 předsednictvem National Hockey League zakázáno.

AUTOGRAMIÁDA BĚHEM ODDECHOVÉHO ČASU

Po sezóně 1979-80 byl Don Cherry odvolán z funkce hlavního kouče Boston Bruins. Následný rok pak zaujal totožnou funkci v klubu Colorado Rockies. Když se té sezóny vrátil do Beantownu, aby zde odkoučoval první partii proti svému bývalému chlebodárci, těsně před závěrem utkání, kdy o vítězství Rockies již bylo rozhodnuto, si vyžádal time-out, který vyplnil rozdáváním autogramů, aby jimi obdařil diváky sedící v blízkosti hostující střídačky.

CHYBNĚ VYRAŽENÉ JMÉNO NA STANLEY CUPU

Dalekosáhlá historie NHL se pochopitelně neobešla bez chyb technického rázu. Samotný Stanleyův pohár, respektive jeho prstence jsou tomu příkladem. Ve jménech hráčů se objevila celá řada chyb.

Nejznámějším překlepem je nejspíš příjmení Adama Deadmarshe - útočníka vítězného týmu Colorada Avalanche z roku 1996. Na Stanley Cupu byl počastován příjmením 'Deadmarch'…

TRŽNÍ CENA KRISE DRAPERA - JEDEN DOLAR

Ano, přesně za takový balík jej z Winnipegu pořídili detroitští Red Wings. Kris Draper poté pod jejich záštitou odehrál 17 let, v jejichž průběhu si vysloužil vizitku hráče s jednou z nejpříkladnějších pracovních morálek.

JOCELYN THIBAULT VÍTĚZNĚ UZAVÍRAL TŘI HALY

Bývalý brankář Jocelyn Thibault se může pochlubit pozoruhodným počinem.

Jako brankář stanul hned ve třech střetnutích, které byly derniérami tří různých arén NHL. Pokaždé přitom zvítězil.

Poprvé tomu bylo 11. března 1996, kdy v bývalém Montreal Forum přispěl k výhře 4:1 nad Dallasem. O rok později vyhrál s Habs poslední mač, jež byl odehrán ve washingtonském Capital Centre a v roce 1999 byl u vítězné uzavírky torontské Maple Leaf Gardens.

VIC LYNN

Kdo to byl Vic Lynn? Fakticky průměrný hokejista, který si však po čas své kariéry stihl zahrát za každý z šestice týmů tzv. Original Six.

V sezóně 1942-43 nastoupil k jedné partii za newyorské Rangers, o rok později stanul ve třech zápasech za Detroit Red Wings a v další sezóně odehrál dva mače za Montreal, než následně odešel na čtyři roky do Toronta. Pak se nějakou dobu potuloval po nižší AHL, aby si jej posléze vytáhli bostonští Medvědi. Kruh uzavřel v ročníku 1952-53 při angažmá v Chicagu.

BOBBY BAUN BRUSLIL SE ZLOMENÝM KOTNÍKEM

Traduje se, že hráči ve vypjatých utkáních, zejména pak v playoff, hrají často s nejrůznějšími bolístkami, které tlumí prášky proti bolesti, popřípadě si postižená místa tejpují speciálními tejpy či chrániči.

Nicméně historie NHL pamatuje i hráče, který odehrál rozhodující sedmý finálový zápas s opravdu mimořádným sebezapřením a ještě přitom vstřelil rozhodující gól.

Bobby Baun z takového střetnutí odstoupil, když jej při blokování střely zasáhnul do nohy puk z hokejky Gordie Howea, aby se posléze vrátil do prodloužení, které brankou sám rozhodl. Až rentgenové vyšetření odhalilo, že zápas dohrával se zlomeným kotníkem.

V novodobějších dějinách se v obdobném duchu představil kupříkladu Martin Straka, který takto dokončil střídání při vlastním oslabení navzdory fraktuře nohy, jež mu způsobil projektil Zdena Cháry.

BASEBALL OD HOKEJE NA HUMNA VZDÁLEN? NIKOLIV

Existuje zajímavá ekipa hokejistů NHL, jež se účastnila tzv. Juniorské světové baseballové série:

- Ray Ferraro - 1976

- Stephane Matteau - 1982

- Pierre Turgeon - 1982

- Chris Drury - 1989

61 REKORDŮ WAYNE GRETZKYHO

Když The Great One v roce 1999 končil svoji slovutnou hokejovou kariéru, na svém kontě měl 61 rekordů. Od té doby byl pouze ve dvou případech z rekordních análů vymazán.

Poprvé byl překonán svým kamarádem a spoluhráčem Markem Messierem, který zaznamenal 18 asistencí na branky padnoucích v nastaveních základní části. Gretzky jich nasbíral 'pouze' patnáct. Počet jeho přihrávek na gól v každoročně pořádaných utkáních hvězd (12) pak nejprve vyrovnal též Messier, aby je oba posléze předstihl Raymond Bourque (13).

NEJKRATŠÍ KARIÉRA GÓLMANA NHL

43 sekund… Přesně tak kraťounký interval strávil v NHL Jordan Sigalet, který měl zaskakovat za bostonského Andrew Raycrofta, než se zranil a zápas nedokončil.

Jakkoliv je to údaj nelichotivý, jeho příběh se stejně stal ohromnou inspirací zejména pro lidi postižené roztroušenou sklerózou, neboť i právě Sigalet s tímto onemocněním zápolil.

NEJVÍC ZÁPASŮ BEZ JEDINÉHO V PLAYOFF

Někdy může být osud pořádně hořkou záležitostí. Své o tom ví i jistý Guy Charron. Ten v NHL nastoupil k úctyhodným 734 kláním, aniž by si zahrál v jediném duelu playoff…

NEJSTARŠÍ NOVÁČEK

Bob Barlow nastupoval pravidelně v AHL, WHA nebo NOHA. Národní hokejovou ligu však okusil až na sklonku své profesionální kariéry. V sezóně 1969-70 dostal příležitost od klubu Minnesota North Stars. V té době mu bylo čtyřiatřicet let.

HRÁČ S NEJDELŠÍM JMÉNEM V NHL

Je jím Jarome Iginla…

Že se nad tímto faktem podivujete? Tak vězte, že bývalý kapitán calgarských Flames se celým jménem jmenuje Jarome Arthur Leigh Adekunle Tig Junior Elvis Iginla…

To musí být na úřadech legrace…

NEJRYCHLEJŠÍ BRANKA DEBUTANTA V NHL

Je veřejným tajemstvím, že legendární Mario Lemieux skóroval hned z první střely při svém debutu v NHL.

Který hráč však zaznamenal vůbec nejrychlejší gól ve svém startu v National Hockey League? Byl jím jistý Dave Christian. Síť za brankářem soupeře rozvlnil hned při svém střídání po sedmi vteřinách!

Útočník winnipežských Jets se též stal členem legendárního amerického týmu, jež na Olympijských hrách v Lake Placid v roce 1980 vyhrál zlaté medaile a postaral se tak o známý Zázrak na ledě.

HATTRICK GORDIE HOWEA

Hattrick Gordie Howea, čili gól - asistence - bitka jednoho hráče v jednom utkání, není oficiální hokejovou statistikou. Přesto je dokumentována právě již od dob Gordie Howea. Ten proslul jako výtečný hokejista, jenž se ovšem na ledě o sebe dokázal zároveň postarat, když nezřídka odhazoval rukavice k pěstním duelům. Po hříchu právě Mr. Hockey během své kariéry registroval pouhé dva takové hattricky.

Nejvíce zápasů s výše zmíněným počinem tak odehrál Stan Mikita (22), mimochodem dvojnásobný držitel Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče ligy. Následuje jej Brendan Shannahan se 17 hattricky.

NEJČASTĚJŠÍ JMÉNO VYRAŽENÉ NA STANLEY CUPU

Jean Béliveau. Jméno slovutného forvarda montrealských Canadiens bylo na hokejový grál vytesáno hned sedmnáctkrát. Béliveau vyhrál Stanley Cup desetkrát jako hráč a sedmkrát jako člen managementu.

NEJMÉNĚ FANOUŠKŮ V OCHOZECH

22. ledna 1987 zasáhla východní pobřeží Spojených států v oblasti newyorské oblasti nebývalá sněhová fronta. Kvůli přívalům sněhu tehdy v New Jersey začínalo utkání o dvě hodiny později kvůli pozdnímu příjezdu hostujících hráčů Calgary Flames. Do tamních ochozů se pak dostalo pouze 334 příznivců Devils.

NEJDELŠÍ JMENOVKA HRÁČE NHL (BEZ POMLČKY)

John Brackenborough odehrál v NHL jen 7 partií. Přesto se dokázal do jejich dějin zapsat jako rekordman…

V sezóně 1925-26 se ještě jmenovky na zadní část dresu nevyšívaly (až od sedmdesátých let), kdyby tomu však tak bylo, švadleny by měly s jeho příjmením co dělat, aby jej na dres dokázaly vměstnat…

PODIVNÉ PRAVIDLO PŘI SUSPENDACI

Někdejší prezident NHL Ben Stein, který danou funkci zastával na začátku devadesátých let, se přičinil o zavedení hodně podivného pravidla. Při suspendaci hráče byly do daného trestu započítávány i dny, kdy se nehrál zápas, tudíž mohlo dojít k situaci, že se suspendovaný hokejista sice neúčastnil tréninku, ale následného utkání již ano. Regule se v daném ohledu již podstatně upravily…

ÚTOČNÉ PÁSMO

Historie změn útočných potažmo obranných pásem prošla rozporuplným vývojem a řadou změn. Do roku 1923 přitom takové zóny vůbec neexistovaly. Veškeré transformace měly přitom zvýšit atraktivitu hokeje…

POSLEDNÍ KOUČ V 'TEPLÁKOVCE'

Trenér newyorských Rangers Jean-Guy Talbot měl hodně neortodoxní styl. Jako jediný lodivod NHL se na konci sedmdesátých let pohyboval po střídačce v teplákové soupravě. Oproti svým kolegům v nažehlených oblecích se opravdu hodně odlišoval…

DVA REKORDY, KTERÉ ZŮSTANOU NAVŽDY NEPŘEKONÁNY

Existují dva rekordy, o kterých lze směle konstatovat, že nebudou nikdy překonány:

1. 172 remíz brankáře Terry Sawchucka a to sice ze zřejmého důvodu, kdy smírně již střetnutí nemůžou skončit.

2. Pittsburský Mario Lemieux vstřelil během zápasu gól v pěti různých situacích: při plném počtu hráčů na ledě, přesilovce, oslabení, trestném střílení a do prázdné branky. Konkrétně tomu bylo na Silvestra roku 1988. Jeho rekord nelze překonat, lze jej pouze vyrovnat…

